Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

Київська міськрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, зокрема книжок, аудіовізуальних творів і музичних записів, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Це рішення ухвалив 71 депутат на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради ІХ скликання в четвер.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів і послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", - цитує пресслужба Київської міськради слова голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука.

Окрім цього, мораторій поширюється і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.