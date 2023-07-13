На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

У Київській області стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок збройної російської агресії, повідомляє голова ОВА Руслан Кравченко.

"Нові оселі отримають жителі 15 громад у п'яти районах області. Продовжуємо виконувати доручення президента України з оперативної відбудови регіону, щоб люди якомога швидше поверталися до своїх домівок. Відновлюємо будинки за кошти обласного бюджету, також долучаються громади", - написав Кравченко у фейсбуці в четвер.

Він також зазначив, що Київська область першою реалізує цей проєкт. Роботи вже розпочалися на 55 об'єктах, на решті - розпочнуться найближчим часом.

"Виконуватимуться роботи поетапно. Всі будинки плануємо ввести в експлуатацію до кінця цього року, щоб люди повернулися до своїх осель до нового року", - повідомляє Кравченко.

Зруйновані будинки відновлюються на земельних ділянках їхніх власників.

"Списки формували комісії сільських, селищних, міських територіальних громад із числа пільгових категорій громадян. Усі об’єкти, включені до програми, погодила утворена Київською ОВА комісія", - наголосив голова ОВА.

Зазначається, що площа будинків становить 70, 90 і 120 кв. м, а вартість робіт - 420 млн грн. На кожному об'єкті передбачаються такі роботи, як: розчищення території, зведення будинку, облаштування мережі електропостачання, водопроводу, каналізації, газопостачання; забезпечення обладнанням, меблями й інвентарем.