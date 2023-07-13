Унаслідок обстрілу с. Попівки Сумської області загинула одна людина

У четвер російські окупанти обстріляли з міномета с. Попівку Сумської області, в результаті загинув 60-річний чоловік, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 13 липня 2023 року близько 12 год 30 хв окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району, унаслідок чого на території власного домогосподарства загинув 60-річний житель с. Попівка", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).