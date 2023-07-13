Події

12:22 13.07.2023

Проєкт із допомоги переселенцям у Запоріжжі від чеської People in Need завершився

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Проєкт щодо грошової допомоги від чеської громадської організації People in Need у хабі "Запоріжжя в рамках платформи спільних дій" гірничо-металургійної компанії "Метінвест" завершився.

Цю інформацію поширюють у межах уточнення, що приймальня People in Need наразі завершила реалізацію програми багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Запорізькій області.

"Реєстрація в нашому хабі від фонду "Людина в біді" завершилася 31 березня 2023 року", - констатується в офіційному повідомленні від компанії.

Зазначається, що "люди продовжують приходити, бо думають, що ще можна зареєструватися".

Як повідомлялося, переселенці в Запоріжжі могли отримати грошову допомогу від чеської громадської організації People in Need - приймальня працювала в хабі "Запоріжжя. Платформа спільних дій", відкритому компанією "Метінвест".

Приймальня People in Need реалізувала раніше програму багатоцільової грошової допомоги для ВПО у Запорізькій області.

People in Need допомагає Україні з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року підтримка посилилася. За минулий рік організація допомогла понад 890 тис. постраждалих від війни та надала допомогу на суму EUR72,2 млн. Усе це було б неможливим без підтримки 200 місцевих неурядових організацій та організацій громадянського суспільства.

Теги: #запоріжжя #завершення #переселенці #проєкт

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