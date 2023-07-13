Події

11:49 13.07.2023

У лікарні померла 3-річна дівчинка, єдина, хто вижив у ДТП із поїздом у Чернігівській області

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У лікарні померла 3-річна дівчинка, єдина, хто вижив у ДТП із поїздом у Чернігівській області

У лікарні померла 3-річна дівчинка, яка разом із батьками та 8-річною сестрою потрапила в аварію з поїздом поблизу смт Куликівка в середу, повідомила поліція Чернігівської області.

Як повідомлялося, у середу близько 21-ї години на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка зіштовхнулися електропоїзд і легковий автомобіль. Унаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна донька загинули на місці.

"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили в службовий автомобіль і помчали назустріч швидкій допомозі, а потім супроводжували карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області у фейсбуці у четвер.

Як повідомляється, обставини ДТП наразі розслідують слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції в рамках провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).

"Попередньо відомо, що водій автомобіля рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого сталося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів - Ніжин", - інформує поліція.

Наразі слідство збирає матеріали про подію, встановлює та допитує свідків. Призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.

Теги: #дтп #переїзд

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