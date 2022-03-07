Події

23:54 07.03.2022

Я мріяв переїхати з Банкової, але тепер я залишаюсь і нікого не боюся – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмовився від старої ідеї переїхати з будівлі Офісу президента та залишиться у ній на вул. Банковій.

"Майже три роки тому – щойно відбулися вибори – ми зайшли в цю будівлю і одразу почали планувати переїзд. Я мріяв переїхати з Банкової. Разом з урядом і парламентом. Щоб розвантажити центр Києва і загалом – переїхати у сучасний, прозорий офіс, – як і належить прогресивній демократичній європейській країні", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері.

"Тепер же – я скажу одне: я залишаюся в Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні", - заявив Зеленський.

Теги: #переїзд #банкова #зеленський
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