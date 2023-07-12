Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що "чіткі гарантії безпеки" можуть бути підписані на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року.

"Я вірю, що до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми можемо перемогти. Якщо все так і буде, то дуже важливо, щоб у Вашингтоні ми підписали чіткі гарантії безпеки для України, над фундаментом і розумінням яких зараз працюємо з партнерами, зокрема у Вільнюсі", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його словами, "від гарантій безпеки для нас залежить безпекова ситуація в Європі. Ці гарантії діятимуть до нашого членства в НАТО, що залишається головною метою. Вони повинні не дати Росії можливостей повторити агресію".

"Вільнюський саміт демонструє російському агресору чіткий сигнал: наші партнери не просто вірять, а впевнені в перемозі України", - заявив Єрмак.