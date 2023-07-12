Події

14:46 12.07.2023

Втрати ворога на таврійському напрямку сягнули понад дві роти пораненими та вбитими

1 хв читати
Втрати ворога на таврійському напрямку сягнули понад дві роти пораненими та вбитими

На таврійському напрямку тривають бої, втрати ворога становлять понад дві роти вбитими та пораненими, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом за минулу добу ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в середу.

Крім цього, українські військові знищили 22 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, шість ББМ, дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві БМ-21 "Град", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА Supercam, зенітний ракетний комплекс "Бук", переносну РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглєбськ" і автомобільну техніку.

Також було знищено три склади боєприпасів окупантів.

 

Теги: #війна #зсу #таврія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 12.07.2023
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули і понад 1052 були поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ

22:14 11.07.2023
На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

22:09 11.07.2023
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

19:47 11.07.2023
Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

19:18 11.07.2023
Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

18:46 11.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

14:17 11.07.2023
ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

13:26 11.07.2023
На таврійському напрямку збільшується кількість окупантів, які здалися в полон за добу

На таврійському напрямку збільшується кількість окупантів, які здалися в полон за добу

09:24 11.07.2023
Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

07:44 11.07.2023
За п'ять тижнів ЗС України звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців

За п'ять тижнів ЗС України звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

Запрошення до НАТО було б фактором мотивації українського суспільства - Зеленський

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

ОСТАННЄ

Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

Мінкультури презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня

Столтенберг: Навчання українських пілотів розпочнеться вже цього літа, що дасть змогу поставити потім винищувачі F-16

У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

Запрошення до НАТО було б фактором мотивації українського суспільства - Зеленський

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

Столтенберг: Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, завтра ми зустрінемося як союзники

Гарантії від країн G7 можуть стати "парасолькою безпеки" для України - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили напрями співпраці в оборонній сфері

Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА