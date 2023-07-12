Столтенберг: Навчання українських пілотів розпочнеться вже цього літа, що дасть змогу поставити потім винищувачі F-16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення союзників розпочати навчання українських пілотів наприкінці поточного літа, що дасть змогу пізніше поставити сучасні винищувачі F-16.

"Учора група союзників НАТО заснувала коаліцію з навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Це ініціатива, де лідерами є Данія та Нідерланди. Ще кілька союзників приєдналися до неї. Буде певна підготовка, і тренування розпочнуться якомога швидше. Як поінформували союзники, тренування розпочнуться наприкінці цього літа", - сказав Столтенберг на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі.

Він зазначив, що це дасть змогу пізніше надати Україні літаки F-16.

Також генсек НАТО наголосив, що документи, зустрічі, поради та гарантії є важливими, однак найнагальніше завдання зараз - "достатня кількість зброї Україні, президенту Зеленському та його Збройним силам".