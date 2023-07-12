Події

13:34 12.07.2023

Зеленський і Рютте обговорили напрями співпраці в оборонній сфері

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч на полях саміту НАТО, під час якої обговорили напрями співпраці в оборонній сфері, зокрема посилення української ППО.

Також, як повідомляє пресслужба глави української держави, "під час переговорів тет-а-тет та в розширеному форматі сторони зафіксували початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні поточного року".

Крім цього, під час зустрічі було обговорено перспективи залучення нових партнерів до коаліції винищувачів.

Зеленський висловив подяку Нідерландам за лідерство в ухваленні ключових рішень союзників для підтримки України, зокрема щодо створення авіаційної коаліції, а також за політичну підтримку під час підготовки до саміту НАТО та консолідацію підтримки союзниками євроатлантичної інтеграції України.

Теги: #рютте #зеленський

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