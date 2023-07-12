Події

14:01 12.07.2023

Запрошення до НАТО було б фактором мотивації українського суспільства - Зеленський

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Запрошення до НАТО було б фактором мотивації українського суспільства - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запрошення до НАТО було б важливим сигналом для суспільства.

"Я справді розумію, що це технічний сигнал, але якщо ми займаємося не тільки технікою і бюрократією, а подивимося на це як на серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене як для президента це був дуже важливий момент", - сказав Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Я справді порівнюю цей факт із моментом кандидатства до Європейського Союзу і в двосторонніх відносинах, і в діалозі між іншими державами. Кандидатство до ЄС - це теж був сигнал. У кандидатстві є впевненість і потужна мобілізація для України й потужний сигнал Росії", - сказав президент.

За його словами, і що "стосується запрошення до НАТО, це точно так само, це сигнал".

Теги: #нато #зеленський

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