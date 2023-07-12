На Закарпатті та Прикарпатті в четвер очікуються значні дощі

У четвер, 13 липня, у західних, Вінницькій, Житомирській областях прогнозуються дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на заході та півночі України на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині до 20°, вдень 26-31°, в Одеській області до 35°, у західних і східних областях 22-27°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 липня найвища температура вдень була 34,1° у 1936 р., найнижча вночі 8,2° у 1904 р.

У п'ятницю, 14 липня, в Україні, крім західних і більшості північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 22-27°, на півдні 30-32°.

У Києві в п'ятницю прогнозують короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 24-26°.