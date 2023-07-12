Події

10:31 12.07.2023

Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

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Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський вранці в середу приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі, в межах якого відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", глава Української держави прибув на саміт разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами президента, на порядку денному будуть нові пакети військової допомоги для підтримки української армії на полі бою; запрошення до НАТО і гарантії безпеки для України.

Говорячи про питання запрошення України до НАТО, Зеленський сказав: "І сьогодні те, що ми чуємо і розуміємо, що у нас буде це запрошення (до НАТО - ІФ-У), коли дадуть змогу заходи безпеки. Я хочу обговорити всі ці речі з нашими партнерами".

"У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті альянсу, о 12:45 відбудеться спільна пресконференція за підсумками двосторонньої зустрічі Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Засідання Ради Україна-НАТО "на рівні глав держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00.

Теги: #нато #саміт #зеленський

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