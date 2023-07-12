Ощадбанк з 1 вересня повертає фізичну ідентифікацію для ВПО у своїх відділеннях

Ощадбанк з 1 вересня поновлює у своїх відділеннях проведення фізичної ідентифікації для пенсіонерів та тих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), хто отримує соціальну допомогу, у зв'язку із закінченням карантину за COVID-19 та зміною нормативної бази, інформує його прес-служба.

"З 1 вересня 2023 року Ощадбанк відновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа переміщених осіб", - зазначено на сайті фінустанови.

При цьому уточнюється, що особи з електронним пенсійним посвідченням (ЕПП) та ВПО повинні проходити фізичну ідентифікацію у будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери-переселенці повинні проходити фізидентифікацію кожні три місяці.

За відсутності проходження фізидентифікації Ощадбанк зупинятиме виплати за картковим рахунком.

Як повідомлялося, уряд наприкінці червня схвалив законопроект, згідно з яким виплата пенсії пенсіонерам, які виїхали за кордон, здійснюватиметься за умови щорічного проходження фізичної ідентифікації. Водночас, Мінреінтеграції заявило, що законопроект дозволить віддалену фізичну ідентифікацію за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.