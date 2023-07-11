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20:26 11.07.2023

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

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Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

Кабінет Міністрів України автоматично продовжив на шість місяців виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Україні з 1 серпня 2023 року.

"З метою осучаснення умов надання допомоги для ВПО уряд ухвалив постанову, що уточнює параметри надання цієї підтримки. Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично подовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2023 року", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики України у вівторок.

Допомога продовжується для всіх переселенців, які проживають в Україні. Водночас виплати не буде продовжено особам, які повернулися в покинуте місце проживання, або перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. Обґрунтованими вважаються, зокрема, причини, коли людина перебувала у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину. Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм.

"Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично", - наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, також із 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Зокрема, з 1 вересня виплату буде припинено тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни); придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету); мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн; придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн; мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї.

"Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянину про це буде повідомлено. В разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджувальні документи та продовжувати отримувати виплати", - зазначили в Міністерстві.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що постанова надає можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народилися діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народилися в переселенців після переміщення та, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання збігалося з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків.

Також відтепер людина зможе дистанційно відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Згідно з ухваленими змінами, виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуться 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Мінсоцполітики звертає увагу на те, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року.

Теги: #виплати #продовження #переселенці

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