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20:22 11.07.2023

ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

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ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

Дніпровський апеляційний суд (ДАС) 11 липня скасував незаконне рішення суду першої інстанції, яким вирішив стягнути з державного ПриватБанку понад $1,5 млн на користь близького до ексвласників банку Ігоря Волокового, повідомив банк у пресрелізі у вівторок.

Згідно з ним, цьому сприяли висновки Верховного Суду в інших таких справах і зміна колегії суддів ДАС у цій конкретній справі.

"Застосування у цій справі висновків Верховного Суду є очікуваним для банку і таким, що запобігатиме будь-яким подальшим спробам колишніх власників повернути собі ПриватБанк та оскаржувати пов'язаними з колишніми власниками особами законні дії держави в рамках проведення націоналізації", - наголосив держбанк.

Він нагадав, що провадження у цій справі було зупинено 2019 року, як вважає Приват, на формальних підставах. Проте у 2023 році його відновили - в період, коли ДАС уже ухвалив низку негативних рішень проти ПриватБанку в подібних спорах. Однак зрештою ПриватБанк домігся відводу цієї колегії суддів ДАС.

За даними ПриватБанку, про факт пов'язаності Волокового з ексвласниками банку свідчить його наближеність до структур Коломойського. Зокрема, дані відкритих джерел свідчать, що до 2009 року Волоковий був членом наглядової ради "ДніпроАЗОТу" і володів часткою в статутному капіталі (0,00000000568%). Водночас із 2008 року він є головою наглядової ради Кременчуцького сталеливарного заводу. Обидві компанії входять до неформальної групи "Приват" Коломойського, стверджує держбанк.

 

Теги: #суд #приватбанк

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