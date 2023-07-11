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19:13 11.07.2023

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

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Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

Україна зробить НАТО сильнішим, а НАТО дасть Україні безпеку, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи у Вільнюсі на концерті на підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні я їхав сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, яке не втрачає часу і не озирається на будь-якого агресора", - заявив Зеленський.

При цьому, він додав, що "хотів би, щоб ця віра стала впевненістю в рішеннях, на які Україна заслуговує, яких очікує кожен український воїн, кожен український громадянин, кожна українська мати й кожна українська дитина".

"І хіба це завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим", - наголосив президент.

 

Теги: #нато #членство #вступ

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