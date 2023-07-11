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18:46 11.07.2023

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Російські окупанти й далі зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у східних областях України, там тривають важкі бої. За даними Генштабу, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень.

"На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону... На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого на Донеччині... На бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Григорівка і на схід від Оріхово-Василівки", - ідеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Авдіївки, Первомайського та Невельського... На мар'їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка", - розповіли в Генштабі.

Також безуспішні наступальні дії російські окупанти вели на шахтарському напрямку в районі Благодатного.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ, на сіверському та слобожанському зберігає військову присутність.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tcdcRJg4Zf5W7i4MQBZ1r7JbN2J9ee4pYNE9k1d2BjdunSdQiPpSp83yESaYTqEVl

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Теги: #війна #генштаб_зсу

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