Події

14:40 11.07.2023

Кваліфікаційний курс ССО України пройшла перша жінка-військова

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Кваліфікаційний курс ССО України пройшла перша жінка-військова

Перша жінка-військова пройшла Q-курс ССО України, повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Сьогодні під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції. Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок.

Зазначається, що далі на військову чекає "розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України".

Участь у цьому курсі можуть узяти військовослужбовці ЗСУ, які проходять військову службу за контрактом, віком до 40 років. Загальна тривалість курсу становить сім місяців. Його головною рисою є повний відхід від застарілих методів організації відбору та навчання. Успішне проходження курсу гарантує призначення на посади до підрозділів спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Теги: #жінка #ссо

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