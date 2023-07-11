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13:20 11.07.2023

Зеленський стурбований обговоренням у Вільнюсі формулювань щодо запрошення України до НАТО без часових рамок

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Зеленський стурбований обговоренням у Вільнюсі формулювань щодо запрошення України до НАТО без часових рамок

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що у Вільнюсі обговорюють формулювання не щодо членства, а щодо запрошення України без часових рамок.

"Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу наголосити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України", - написав він у телеграм-каналі.

"Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…", - зазначив він.

"Це схоже, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - вважає він.

"Невизначеність - це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - заявив Зеленський.

 

Теги: #нато #саміт #зеленський

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