У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

Наслідки нічної атаки окупантів фіксують на Київщині, уламки безпілотників Shahed впали в одному з населених пунктів області, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Уламки шахедів були виявлені в одному з населених пунктів області. Унаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські будівлі приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Нєбитов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби та поліція.

За інформацією МВС, падіння уламків БПЛА зафіксовано у Фастівському та Обухівському районах.

Зі свого боку голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко повідомив, що у двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки. "Зокрема, 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у кількох місцях зафіксовано загоряння трав'яного настилу. Пожежу ліквідовано", - написав він у телеграм-каналі.