Події

09:00 11.07.2023

У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

1 хв читати
У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

Наслідки нічної атаки окупантів фіксують на Київщині, уламки безпілотників Shahed впали в одному з населених пунктів області, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Уламки шахедів були виявлені в одному з населених пунктів області. Унаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські будівлі приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Нєбитов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби та поліція.

За інформацією МВС, падіння уламків БПЛА зафіксовано у Фастівському та Обухівському районах.

Зі свого боку голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко повідомив, що у двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки. "Зокрема, 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у кількох місцях зафіксовано загоряння трав'яного настилу. Пожежу ліквідовано", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #київська #бпла #уламки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 11.07.2023
Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", збито всі ворожі цілі

07:20 11.07.2023
Після нічної атаки в Київській області виявлено уламки безпілотників "Shahed"

Після нічної атаки в Київській області виявлено уламки безпілотників "Shahed"

15:29 05.07.2023
Поліція Київщини склала адмінпротоколи за виконання в кафе пісні країни-агресора

Поліція Київщини склала адмінпротоколи за виконання в кафе пісні країни-агресора

07:50 04.07.2023
Увечері понеділка ворог атакував із БПЛА Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Увечері понеділка ворог атакував із БПЛА Марганецьку громаду Дніпропетровської області

07:44 04.07.2023
У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

18:35 03.07.2023
Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

07:58 03.07.2023
Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

00:09 03.07.2023
Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

09:03 02.07.2023
Унаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Київській області пошкоджено три приватні будинки, одна людина дістала поранення

Унаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Київській області пошкоджено три приватні будинки, одна людина дістала поранення

07:37 02.07.2023
Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

ЗС України за добу знищили 540 окупантів

У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

ОСТАННЄ

Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, був п'яний на момент ДТП - ДБР

Столтенберг: Рішення Туреччини прийняти Швецію в альянс уже зробило саміт НАТО історичним

Можливий ракетний удар по півдню України - Гуменюк

Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

У Краснодарі було застрелено командира підводного човна, причетного до ракетних обстрілів по Україні, - ГУР МО

Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

За добу росіяни обстріляли Вугледар 14 разів, без жертв - голова Донецької ОВА

Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено жителя Дворічної

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА