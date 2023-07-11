Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

Уночі окупанти атакували дронами типу "Shahed-136" зерновий термінал у порту Одеської області, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у вівторок уранці.

"Вночі російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог направив кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136"2, - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, план атаки зернового терміналу одного з портів Одеської області не дали реалізувати сили протиповітряної оборони.

"22 дрони-вбивці знищені силами протиповітряної оборони півдня, 2 влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта", - інформував Назаров.

За його даними, через падіння уламків збитих дронів сталося загоряння двох припортових терміналів, зокрема зернового.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.