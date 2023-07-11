Після нічної атаки в Київській області виявлено уламки безпілотників "Shahed"

Наслідки нічної атаки окупантів фіксують на Київщині, уламки безпілотників "Shahed" впали в одному з населених пунктів області, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Уламки шахедів були виявлені в одному з населених пунктів області. Унаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські будівлі приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Нєбитов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби та поліція.