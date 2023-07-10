Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, перед самітом НАТО, що Україна буде в Альянсі.

"Зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За його словами, "навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі".

"Не зараз. Зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", - наголосив президент. За його словами, "більшість Північноатлантичного союзу - чітко "за" нас".

"Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО", - заявив Зеленський.

"Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити", - заявив також Зеленський.