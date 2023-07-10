ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про взяття м. Бахмута Донецької області під вогневий контроль і вибивання російських окупантів із позицій.

"Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - написав Сирський у телеграмі в понеділок.

"Аеророзвідка виявила позицію росіян із ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян. Робота триває. На бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - додав командувач.