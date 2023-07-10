Події

14:12 10.07.2023

ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль - Сирський

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ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль - Сирський

 Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про взяття м. Бахмута Донецької області під вогневий контроль і вибивання російських окупантів із позицій.

"Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - написав Сирський у телеграмі в понеділок.

"Аеророзвідка виявила позицію росіян із ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян. Робота триває. На бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - додав командувач.

 

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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