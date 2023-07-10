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13:26 10.07.2023

Стефанчук: У Ризі голови парламентів закликали союзників продовжити надавати Україні системи ППО, далекобійну артилерію, танки та літаки

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Стефанчук: У Ризі голови парламентів закликали союзників продовжити надавати Україні системи ППО, далекобійну артилерію, танки та літаки

Голови парламентів України, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини та Польщі закликали союзників, які будуть учасниками Вільнюського саміту, продовжити вживати заходів щодо забезпечення України військовим та оборонним обладнанням, зокрема системами ППО, далекобійною артилерією, танками та бойовими літаками, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Спікери парламентів, зокрема, закликали союзників - учасників Вільнюського саміту продовжити вжиття скоординованих заходів щодо забезпечення нагальних потреб України у військовому та оборонному обладнанні, зосереджуючись безпосередньо на системах ППО, далекобійній артилерії та необхідних боєприпасах, танках і бойових літаках", - написав голова ВР на своїй сторінці у фейсбуці після спільного брифінгу зі спікерами парламентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі та України в понеділок у Ризі.

Водночас у спільній заяві спікерів шести парламентів міститься заклик щодо необхідності сприяти Україні у зміцненні її обороноздатності та потенціалу, включно із сухопутним, морським і повітряним компонентами, до повного відновлення Україною своєї територіальної цілісності та суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 9-10 липня перебуватиме з робочим візитом в Латвійській Республіці.

У Ризі Стефанчук візьме участь у Саміті голів парламентів Латвії, Литви, Естонії, Сейму Республіки Польща та України. Ця зустріч стане останнім парламентським заходом високого рівня напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.

Програма візиту також передбачає зустрічі з новообраним президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом, експрезидентом Егілсом Левітсом, а також - переговори зі спікером сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом і прем'єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем.

Теги: #стефанчук

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