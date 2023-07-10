Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсонській області, постраждали дві жінки

Російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у с. Інженерне Херсонської області, унаслідок цього поранень дістали дві жінки, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях. Бригади швидкої, які оперативно прибули на місце події, надали постраждалим медичну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.