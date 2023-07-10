Події

11:37 10.07.2023

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсонській області, постраждали дві жінки

1 хв читати
Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсонській області, постраждали дві жінки

Російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у с. Інженерне Херсонської області, унаслідок цього поранень дістали дві жінки, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях. Бригади швидкої, які оперативно прибули на місце події, надали постраждалим медичну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 10.07.2023
Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

20:18 09.07.2023
Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

15:21 09.07.2023
Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала жінка

Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала жінка

12:25 09.07.2023
Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

10:06 09.07.2023
Окупанти вночі обстріляли Краматорськ, попередньо постраждалих немає - мер

Окупанти вночі обстріляли Краматорськ, попередньо постраждалих немає - мер

08:32 09.07.2023
Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

19:27 08.07.2023
Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

13:51 08.07.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

15:31 07.07.2023
Ворожий С-300 влучив в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, без постраждалих - ОВА

Ворожий С-300 влучив в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, без постраждалих - ОВА

08:33 07.07.2023
Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокуратура повідомляє про 4 загиблих і 13 поранених в Оріхові Запорізької області

Підтримують вступ до НАТО 89% українців - соцопитування КМІС

Унаслідок авіаудару окупантів під час роздачі гумдопомоги в Запорізькій області загинули четверо цивільних, 11 поранені

Понад 300 новобранців РФ проходять підготовку на полігонах алтайського краю, серед них "зеки"

У Трампа вже були 24 години, щоб зупинити війну

ОСТАННЄ

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російської "Групи ЛСР"

ПВК "Вагнер" продовжує вербування в РФ і проводить ротацію в ЦАР - ISW

Зловмисники з числа військових і цивільних виманювали пальне в АЗС під приводом допомоги ЗСУ

Окупанти вночі вдарили по Краматорську, 115 разів обстріляли Вугледар, у Ямполі поранено цивільного

Кремль погрожуватиме не продовжувати "зернову угоду" для досягнення своїх цілей - ISW

Прокуратура повідомляє про 4 загиблих і 13 поранених в Оріхові Запорізької області

Темп українського контрнаступу відображає зусилля зі збереження бойової потужності та виснаження сил окупантів - ISW

Підтримують вступ до НАТО 89% українців - соцопитування КМІС

Окупанти обстріляли за добу 5 сіл на півночі Чернігівської та Сумської областей

Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА