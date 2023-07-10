Кремль погрожуватиме не продовжувати "зернову угоду" для досягнення своїх цілей - ISW

Термін дії "зернової угоди" щодо експорту українського зерна чорноморським коридором спливає 17 липня, і цілком імовірно, що Кремль погрожуватиме не продовжувати угоду для досягнення своїх цілей, повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"МЗС Туреччини також зазначило, що Фідан і Лавров обговорювали угоду з експорту зерна за посередництва ООН, тоді як МЗС Росії передбачувано звинуватило Захід у "неспроможності здійснити необхідні кроки" для реалізації угоди", - зазначено у зведенні.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 9 липня обговорив зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом рішення Туреччини звільнити п'ятьох українських командирів, які брали участь в обороні металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області.