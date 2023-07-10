Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

У Фінляндії в понеділок почали діяти нові заходи обмеження поїздок росіян до Фінляндії та через цю країну в іншу частину Шенгенської зони.

Заходи щодо посилення стосуються, зокрема, ділових поїздок, які будуть дозволені тільки до Фінляндії. Транзит до інших країн заборонено. Крім того, мають бути вагомі причини для особистих поїздок у справах, повідомило МЗС.

Росіяни, які володіють нерухомістю у Фінляндії, повинні будуть мати підстави для особистої присутності в цій країні.

Студенти, котрі приїжджають до Фінляндії з Росії, зможуть брати участь тільки в навчанні, яке веде до здобуття ступеня, або в навчанні, завершеному в рамках ступеня (наприклад, навчання за обміном).