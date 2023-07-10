10 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 502 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 502 RUSSIAN AGRESSION

10 липня - День народження футбольного свистка, Міжнародний день міських глашатаїв, День мовчання, День пікніка з плюшевим ведмедиком, Міжнародний день городян, День племінників і племінниць.

У США - День штату Вайомінг, у Японії - День Натто, у Монголії - День прапора, на Багамських островах - День Незалежності, День транспортних засобів індивідуальної мобільності в Іспанії, День торговця або День комерції в Аргентині, День піци в Бразилії.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Самсона.

У католиків - День Святого Антонія Печерського, День Святого Канута.

Ще цього дня:

1943 - Війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;

1989 - У Межиріченську розпочався страйк шахтарів, який згодом охопив і Донбас;

1991 - Уночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники - Степану Бандері в селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) і Євгену Коновальцю в селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН;

1994 - Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка - президентом Білорусі.

День народження футбольного свистка

До 1878 року футбольні судді свистка не мали і користувалися для керування грою лише власним голосом або подавали знаки, або дзвеніли дзвоником, щоб привернути до себе увагу і винести рішення.

Із введенням у користування свистка пов'язана цікава історія. Тоді право судити гру воліли віддавати не професіоналам, а аматорам. Вважалося, що захоплений любитель, який любить футбол і якому за це не платять, зробить усе краще, ніж професіонал. І тому на роль суддів та арбітрів брали любителів футболу. Це могли бути клерки, лікарі, письменники. Відомо, що Артур Конан Дойл також був футбольним арбітром.

10 липня 1878 року на одному з футбольних матчів у Лондоні судити гру довірили поліцейському, і коли на грі виникла бійка, він, не замислюючись, засвистів у свисток.

Налякані й приголомшені гравці негайно ж припинили бійку. Відтоді арбітри на полі користуються свистком.

День мовчання

Відзначається послідовниками Мехер Баби.

Мехер Баба був індійським духовним учителем, який говорив, що він був Аватаром, або Богом у людській формі, епохи. Велика духовна постать 20-го століття, він мав сотні тисяч послідовників, переважно в Індії, ще значну кількість у Сполучених Штатах, Європі та Австралії.

З 10 липня 1925 року до своєї смерті 1969 року Мехер Баба добровільно мовчав, спілкуючись за допомогою алфавітної дошки, а потім жестами рук. Послідовники зберігають вербальне мовчання протягом 24 годин.

День Натто в Японії

Натто - традиційна японська їжа, вироблена зі зброджених соєвих бобів. У японській національній традиції ця страва особливо популярна як сніданок.

Початок судового процесу в США проти викладання теорії Дарвіна

10 липня 1925 року в американському Дейтоні розпочався так званий "Мавпячий процес" - суд над учителем Джоном Сковпсом. Його звинувачували в порушенні закону, запровадженому до 1925 року у 15 штатах, який забороняв викладати теорію еволюції Дарвіна.

Судовий процес було розпочато за ініціативи аптекаря Фреда Робінсона. У той час економіка Дейтона перебувала в занепаді, чисельність населення постійно скорочувалася. У Робінсона і кількох його товаришів з'явилася думка, що якась гучна судова справа приверне увагу громадськості, туристів та інвесторів.

24-річний Джон Сковпс - тренер шкільної футбольної команди, який іноді заміщав учителя біології, погодився брати участь у процесі. Було подано позов щодо правомірності закону, який забороняв викладати будь-яку теорію, що заперечує історію божественного створення людини, яку описано в Біблії, і навчати натомість того, що людина походить від нижчого класу тварин.

До процесу були залучені відомі адвокати та журналісти того часу.

У день суду в залі зібралася майже тисяча людей, журналісти встановили апаратуру, щоб передавати радіослухачам новини в прямому ефірі із зали суду. Судовий процес тривав до 21 липня.

У результаті Сковпса визнали винним і засудили до сплати штрафу в 100 доларів. Адвокати Сковпса подали апеляцію. Верховний суд штату Теннессі не визнав правоти підсудного, проте скасував вирок із технічних підстав: присяжні не визначили розмір штрафу, а сам суддя не міг виносити штраф понад 50 доларів.

Сам закон, що забороняв викладати теорію Дарвіна, залишався чинним аж до 1967 року.

Церковне свято

Преподобний Сампсон, якого вшановують цього дня, був сином знатних римлян. Він отримав гарну освіту і вивчив лікарське мистецтво. Його серце було настільки добрим, що він безоплатно лікував усіх стражденних. Після того як батьки померли, Сампсон відпустив на волю своїх рабів, а гроші, що дісталися у спадок, роздав жебракам. За добрі справи Бог нагородив юнака даром чудотворення.

Імператор Юстиніан, який правив у той час, тяжко захворів і побачив уві сні, що зцілення він зможе отримати тільки завдяки Сампсону. Помолившись, цілитель доторкнувся до хворого місця рукою, і правитель одужав. Юстиніан збирався щедро нагородити Сампсона, але той відмовився, як подяку попросив побудувати лікарню і притулок для жебраків і знедолених. Усе життя Сампсон присвятив лікуванню хворих.

Іменини: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Мартін, Петро, Самсон.