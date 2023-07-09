Події

11:19 09.07.2023

Тарнавський: за добу втрати ворога на Таврійському напрямку сягнули більше двох рот

1 хв читати
Тарнавський: за добу втрати ворога на Таврійському напрямку сягнули більше двох рот

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили понад дві роти. Знищено 23 одиниці військової техніки противника", - написав Тарнавський у Telegram у неділю вранці.

Зокрема, було знищено два танки, самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", розвідувальний БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Мерлін", БпЛА "Гранат-1", три самохідні артилерійські установки (САУ) 2С3 "Акація", САУ 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", ЗРК "Тор", дві самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град" і автомобільна техніка.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління", - підсумував Тарнавський.

Теги: #напрямок #таврійський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 07.07.2023
На Таврійському напрямку українські воїни "вклинилися" на достатню відстань в оборону ворога, щоб він розпочав перегрупування військ

На Таврійському напрямку українські воїни "вклинилися" на достатню відстань в оборону ворога, щоб він розпочав перегрупування військ

14:32 05.07.2023
Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку та знищення ще 25 одиниць військової техніки росіян

Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку та знищення ще 25 одиниць військової техніки росіян

19:52 02.07.2023
Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

17:56 30.06.2023
На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває росіян, їх втрати становлять майже три роти за добу

На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває росіян, їх втрати становлять майже три роти за добу

15:05 30.06.2023
Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

12:19 29.06.2023
На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед

00:38 27.06.2023
Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

20:20 22.06.2023
На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

11:02 22.06.2023
На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км

На Таврійському напрямку українські сили просунулися в бік противника до 1 км

12:49 17.06.2023
Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

Є успіхи і просування українських бійців на Таврійському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

На Бахмутському напрямку є успіхи, Сили оборони просуваються вперед - Сирський

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Херсонську громаду 25 разів за добу

Резніков повідомив про випробування станції радіоелектронної розвідки українського виробництва

В Україні в понеділок пройдуть короткочасні дощі, крім крайнього заходу та півдня

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

Через негоду на Харківщині знеструмлено 15 населених пунктів

Окупанти вночі обстріляли Краматорськ, попередньо постраждалих немає - мер

Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України

На Бахмутському напрямку є успіхи, Сили оборони просуваються вперед - Сирський

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісову пожежу

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запоріжжя, зруйновано 24 цивільні об'єкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА