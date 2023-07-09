Тарнавський: за добу втрати ворога на Таврійському напрямку сягнули більше двох рот

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили понад дві роти. Знищено 23 одиниці військової техніки противника", - написав Тарнавський у Telegram у неділю вранці.

Зокрема, було знищено два танки, самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", розвідувальний БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Мерлін", БпЛА "Гранат-1", три самохідні артилерійські установки (САУ) 2С3 "Акація", САУ 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", ЗРК "Тор", дві самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град" і автомобільна техніка.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога та пункт управління", - підсумував Тарнавський.