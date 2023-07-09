Події

08:29 09.07.2023

Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ Лимана збільшилася до дев’яти

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ Лимана збільшилася до дев’яти

За минулу добу суботи загинули десять місцевих жителів Донецької області, дев'ять із яких - у Лимані, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в неділю вранці.

"За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донбасу: дев'ять у Лимані та одного в Авдіївці. Ще 13 осіб за добу дістали поранення", - поінформував Кириленко в телеграмі.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих і 13 поранених унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Лиман Донецької області в суботу.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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