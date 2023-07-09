За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти завдали 52 авіаційні удари по території України за добу, також здійснили 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 неділі у фейсбуці.

Крім того, за минулу добу російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БПЛА типу Shahed. У результаті бойової роботи ППО Сил оборони України знищено 5 цих ударних БПЛА.

"Частина ударних БпЛА влучила в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури в Дніпропетровській і Кіровоградській областях", - сказано в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що внаслідок атаки окупантів є жертви "внаслідок обстрілу російськими військовими Лимана, 8 цивільних людей загинули і 13 поранені".

Упродовж доби противник завдав авіаційного удару неподалік Вовківки Сумської області, Мілового, Кислівки та Ветеринарного Харківської області, Новоєгорівки, Новолюбівки, та Невського Луганської області, Спірного, Іванівки, Іванівського, Дружківки, Білої Гори, Авдіївки, Красногорівки та Новомихайлівки, а також біля Благодатного і Рівного Донецької області, Козацького Херсонської області та Оріхового Запорізької області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.