Події

00:26 09.07.2023

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

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Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно повернути всіх полонених.

"Треба всіх повернути... Будемо всіх об'єднувати, щоб повернути українців в Україну. Це дуже важливо", - сказав він журналістам у суботу у Львові після повернення з Туреччини, звідки також доставив захисників "Азовсталі".

"Вранці була доповідь наших військових щодо ситуації на фронті, після цього привітала нашого Главкома з днем народження, після цього, - дуже вдячний Вселенському патріарху Варфоломію за те, що прийняв нашу делегацію".

"Далі були важливі дзвінки з нашими колегами, які сьогодні лобіюють позиції України в НАТО. Був і Марк Рютте, а також прем'єр-міністр Португалії. Забрали наших хлопців. Я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки на своїй справжній землі", - сказав він.

Зеленський подякував за це турецькій стороні, президенту Ердогану "за те, що все вийшло". "Хочу подякувати Андрію, Єрмаку, Кирилу Буданову Ігорю Клименку. Тут немає Рустема Умерова, який також займався з хлопцями і займається обмінами. Він залишився ще в Туреччині закінчувати справи", - сказав він.

Президент також подякував "нашому командувачу Національної гвардії України Лебедю". "Він залишатиметься у Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів, а на його місці буде новий командувач, герой України, бойова людина. Сьогодні для нас це пріоритет, тому що завдання відновити територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.

"Дуже важливо не втрачати силу, надію та мотивацію для всіх. Насамперед для тих, хто в полоні. Витримати. Залишитися міцними. І мотивацію для команди максимально працювати, щоб повернути всіх", - наголосив Зеленський.

Теги: #україна #полонені #зеленський

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