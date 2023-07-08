Зеленський призначив Півненка командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Під час свого візиту до Львова президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення новим командувачем Національної гвардії Героя України Олександра Півненка, передає "Суспільне".

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачам Національної гвардії України. Пане командуваче, бажаю вам і всій нашій Україні визволенення всієї нашої землі та повернення всіх наших людей, бажаної перемоги, звичайно я вдячний вам, вдячний усім воїнам, які сьогодні відзначаються державними нагородами — орденами за мужність, за подвиги, якими захищаєте життя та нашу державу, дякую”, - сказав Зеленський.

До того ж президент вручив 10 орденів "За мужність".