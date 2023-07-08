Події

21:23 08.07.2023

Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

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Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

Російські окупаційні війська готуються до можливих бойових зіткнень на території Криму, повідомляє Military Media Center у суботу ввечері.

"З метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості в північній, західній і східній частинах півострова", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

За наявною інформацією, росіяни також посилюють захист Кримських перешийків.

Тим часом в Азовському і Чорному морях окупанти зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

 

 

 

Теги: #рф #війна #крим

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