Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму
Російські окупаційні війська готуються до можливих бойових зіткнень на території Криму, повідомляє Military Media Center у суботу ввечері.
"З метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості в північній, західній і східній частинах півострова", - йдеться в повідомленні в телеграмі.
За наявною інформацією, росіяни також посилюють захист Кримських перешийків.
Тим часом в Азовському і Чорному морях окупанти зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.