Події

19:27 08.07.2023

Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

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Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

Вісім людей загинули і 13 поранені внаслідок обстрілу російськими окупантами м. Лиман Донецької області в суботу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи.

"Унаслідок обстрілу російськими військовими Лимана 8 цивільних людей загинули і 13 поранені", - йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Також повідомляється, що протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із зенітно-ракетних комплексів С-300 та іранських ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed".

"У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА типу "Shahed". Частина ударних БПЛА поцілила в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури в Дніпропетровській і Кіровоградській областях", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька

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