Україна працює над посиленням ППО у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про роботу над посиленням систем протиповітряної оборони в найбільших українських містах, як це зроблено в Києві.

"Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі - ще ні, але працюємо", - написав Резніков у Facebook у суботу на 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, для нього цей час став часом "переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що ми переможемо". "Ми маємо не просто звільнити від них нашу землю - ми маємо зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатне на агресію", - наголосив міністр.

За словами Резнікова, "ми все здолаємо, у нас усе вийде". "У нас є справжні друзі, а це багато значить... Перемога буде", - додав він.