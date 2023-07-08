Події

13:38 08.07.2023

Зеленський обговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм реалізацію Формули миру

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм, під час якої обговорили реалізацію Формули миру і повернення українських дітей, незаконно депортованих до РФ.

"Зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Обговорили реалізацію Формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами та яких ми маємо повернути додому, до рідних, в Україну", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, під час зустрічі Зеленський поінформував Варфоломія про ситуацію на фронті та про нещодавні злочини окупантів проти мирних українців.

Президент подякував патріарху за непохитну підтримку та молитви за мир, а також за засудження агресії та злочинів РФ, і всебічну допомогу українцям та українкам, які постраждали внаслідок війни.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", - цитує пресслужба слова Зеленського.

Своєю чергою, патріарх наголосив на важливості досягнення миру в Україні.

"Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. (...) Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", - наголосив патріарх Варфоломій.

Теги: #варфоломій #зеленський

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