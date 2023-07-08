Події

10:11 08.07.2023

Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв після затишшя в червні 2023 року - британська розвідка

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Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв після затишшя в червні 2023 року - британська розвідка

Протягом останнього тижня Бахмут Донецької області знову став місцем найзапекліших боїв на фронті після затишшя в червні 2023 року, ідеться у зведенні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначається, що українські сили впевнено просуваються як на північ, так і на південь від міста.

Водночас російські окупанти, ймовірно, зазнають труднощів через низький моральний дух, розрізненість підрозділів і обмежену здатність знаходити й уражати українську артилерію.

"Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятною здачу Бахмута, який має символічну вагу як одне з небагатьох завоювань Росії за останні 12 місяців. Однак досить імовірно, що додаткових резервів, які можна було б вкласти в цей сектор, небагато", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #бахмут #британська_розвідка

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