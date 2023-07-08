Події

07:04 08.07.2023

8 липня: Яке сьогодні свято

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8 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 500 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 500 RUSSIAN AGRESSION

8 липня в Україні відзначають День родини.

У світі - День без драматизму, День бодіарту, Всесвітній день боротьби з алергією.

У США - Національний день шоколаду з мигдалем і Національний день фруктового морозива.

Православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії.

День родини

Сучасне визначення "родина" являє собою подружню, цивільну, партнерську пару з дітьми або без дітей, або це самотня людина, яка має принаймні одну дитину. Цікаво, що до кінця 17 століття "родина" охоплювала не лише родичів, а й слуг домогосподарства.

Український День родини порівняно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят" підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено 8 липня.

Ще цього дня:

1913 - Завершилися останні вибори до Галицького крайового сейму, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1916 - Указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене;

1918 - Створено Державний сенат Української Держави - вищий судовий інститут;

2014 - Збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі п’ятиразового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії із сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів;

2022 - В Японії під час передвиборчого виступу вбито колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Церковне свято

День пам'яті преподобномучениці Февронії

Діва Февронія постраждала за свою віру в Христа за часів панування імператора Діоклетіана, вона витримала чимало тортур і страшних мук, доки її не стратили.

Іменини: Євген, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.

Теги: #цей_день #8липня

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