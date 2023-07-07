Зеленський подякував Байдену та американському народу за новий пакет озброєння

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену та американському народу за надання Україні нового пакета озброєння, який включає і касетні боєприпаси.

"Вчасно, масштабний і дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народу та Президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, що наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних можливостей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі". та наближення світу", - написав він увечері в п'ятницю у Twitter.

Як повідомлялося, у п'ятницю заступник голови Міноборони США з політичних питань Колін Каль на пресбрифінгу в Пентагоні повідомив про відправку Україні нового пакету збройової допомоги на суму близько $800 млн, який включатиме касетні снаряди калібру 155-мм.