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23:20 07.07.2023

Зеленський подякував Байдену та американському народу за новий пакет озброєння

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Зеленський подякував Байдену та американському народу за новий пакет озброєння

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену та американському народу за надання Україні нового пакета озброєння, який включає і касетні боєприпаси.

"Вчасно, масштабний і дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народу та Президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, що наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних можливостей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі". та наближення світу", - написав він увечері в п'ятницю у Twitter.

Як повідомлялося, у п'ятницю заступник голови Міноборони США з політичних питань Колін Каль на пресбрифінгу в Пентагоні повідомив про відправку Україні нового пакету збройової допомоги на суму близько $800 млн, який включатиме касетні снаряди калібру 155-мм.

 

Теги: #сша #україна #зеленський #військова_допомога

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