Події

01:05 08.07.2023

Я бажаю продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

1 хв читати
Я бажаю продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хотів би продовжити роботу "зернової ініціативи". Він заявив про це у Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"У липні 2022 року ми втілили Чорноморську зернову ініціативу своїми підписами в Стамбулі в результаті посередницьких зусиль, які ми докладали спільно з ООН. 17 липня спливає термін дій цієї ініціативи, за який було доставлено тим, хто потребує близько 33 мільйонів тонн зерна протягом одного року через турецькі протоки, які стали артерією для всього світу", - сказав Ердоган.

"Я бажаю продовження цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою діятимуть усвідомлюючи глобальну відповідальність", - зазначив він.

Президент Туреччини також зазначив, що хотів би, щоб термін угоди щодо зернового коридору було збільшено до 2-х років.

Теги: #україна #туреччина #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:47 08.07.2023
Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

01:42 08.07.2023
Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

01:25 08.07.2023
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

01:20 08.07.2023
Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

01:07 08.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $471,9 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $471,9 млн

00:47 08.07.2023
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

00:25 08.07.2023
Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

20:21 07.07.2023
Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом

Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом

18:24 07.07.2023
Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

16:39 07.07.2023
Україна і Словаччина можуть стати донорами захисту людей від мінної загрози - Зеленський

Україна і Словаччина можуть стати донорами захисту людей від мінної загрози - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ

ОСТАННЄ

ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ

Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

На Харківщині під час проведення ремонтних робіт підірвався екскаватор, водій госпіталізований

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці

Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

У столиці виникли локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах через зливу

"Черкасиобленерго" відбило 20 кібератак від початку війни

Реконструкція доріг, водної станції та медобладнання отримають фінансування в рамках договору "Метінвесту" з Глеюватською громадою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА