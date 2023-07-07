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19:24 07.07.2023

Реконструкція доріг, водної станції та медобладнання отримають фінансування в рамках договору "Метінвесту" з Глеюватською громадою

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Реконструкція доріг, водної станції та медобладнання отримають фінансування в рамках договору "Метінвесту" з Глеюватською громадою

Підприємства гірничо-металургійної компанії "Метінвест" - Північний і Центральний гірничо-збагачувальні комбінати (Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) - підписали меморандум про співпрацю з Глеюватською територіальною громадою.

Згідно з пресрелізом, містоутворюючі криворізькі підприємства зацікавлені в розвитку інфраструктури сільської місцевості, де проживають їхні співробітники. Координувати реалізацію запланованих проєктів у 2023 році буде ГО "Криворізька фундація майбутнього".

Водночас наголошується, що навіть у реаліях війни компанія "Метінвест" не згорнула проєкти, спрямовані на підтримку територіальних громад, зокрема тих, де живуть їхні працівники. Робота зі створення належних умов життя та розвитку інфраструктури ведеться системно. У цьому напрямі підприємства групи співпрацюють із Глеюватською громадою. До неї входять 19 сіл, у яких проживають разом із переселенцями майже сім тисяч жителів.

За останні три роки за підтримки великого бізнесу в цій сільській місцевості було реалізовано чимало важливих соціальних проєктів. Нині представники Глеюватської тергромади, компанії "Метінвест" та громадської організації "Криворізька фундація майбутнього" підписали меморандум про співпрацю.

"Попри економічні виклики та війну спільна праця з Глеюватською громадою лише зміцнюється. Наші партнерські відносини тривають з 2019 року. За цей час ми змогли реалізувати ініціативи, важливі для громади. Ремонт шкіл та дитсадків, відкриття нової сучасної амбулаторії у Шевченковому, поліцейського офісу у Глеюватці, придбання соціального мікроавтобуса та автомобіля для шерифа громади, а також вирішення низки важливих для людей питань. Наше партнерство – запорука того, що і нинішні ннепрості часи ми пройдемо разом", - наголосив генеральний директор ЦГЗК Дмитро Шевчик, якого цитує пресслужба.

Перед підписанням меморандуму про співпрацю в Глеюватській громаді провели стратегічну сесію за участю представників усіх сторін. Попередньо всі жителі громади мали можливість подати свої побажання щодо розвитку інфраструктури села до місцевої адміністрації. "У 2023 році ми плануємо профінансувати наступні проєкти: облаштування сучасним медичним обладнанням амбулаторії у с.Червоне, реконструкцію станції з підкачування води у с.Зелене Поле, ремонт центральної дороги у Глеюватці. У тандемі з глеюватцями ми працюємо давно і плідно. Багато зроблено, але хочеться зробити ще більше і нам це до снаги", - сказав гендиректор ПівнГЗК Андрій Скачков.

ПівнГЗК і ЦГЗК входять до групи "Метінвест". Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова і "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно керують компанією.

 

 

Теги: #реконструкція #громада #метінвест

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