Кабмін пропонує зараховувати до стажу держслужби час роботи на посадах у військових адміністраціях

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити зараховувати до стажу державної служби час роботи на посадах у військових адміністраціях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях".

Законопроєктом пропонується запровадити можливість під час проходження державної служби присвоїти вищі ранги держслужбовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями.

Також передбачається зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їхніх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їхніх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали трудовий договір, у разі якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.