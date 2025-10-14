Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Військова адміністрація в місті Одеса може бути створена за поданням військового командування або обласної державної адміністрації, але таке подання наразі не вносилася, повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію про створення Одеської міської військової адміністрації на сайті голови держави, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

"Згідно з вимогами ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України… Рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Досі відповідні подання не вносились", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

У той же час він повідомив, що звернувся з дорученням перевірити викладені в петиції факти, зокрема, що у відповідних територіальних громадах "не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню", що, згідно закону "Про правовий режим воєнного стану" може слугувати підставою для президента України прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів.

"З огляду на викладене мною надіслано листи Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - написав Зеленський.

При цьому голова держави подякував "всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та виявлений інтерес до проблемних питань життєдіяльності, зокрема у сфері обороноздатності міста Одеси".

Відповідна петиція була внесена 24 вересня.

Як повідомлялося, раніше у вівторок петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті Зеленського 13 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч. У ній також стверджується, що деякі матеріали журналістських нібито містять дані про наявність у мера Одеси паспорта громадянина РФ, є відсилання до відстоювання мером Одеси "вигідних державі-агресору наративів", а також на трагедію 30 вересня, коли внаслідок зливи у місті загинули люди.

Перед тим у понеділок Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. Він зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ, і що його на предмет його наявності перевіряли всі відповідні органи України. Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав Труханов.

В той же день місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, написало, що буцімто комісія вже прийняла рішення про позбавлення Труханова українського громадянства і Зеленський має лише підписати відповідний закон, після чого той втратить посаду мера автоматично, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. При цьому видання наголосило, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує і заявив їм про "багато чуток, не підтверджених офіційно".

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося.