Українські воїни просунулися більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку - Череватий

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, за добу воїни змогли просунулися вперед на відстань понад кілометр, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку - ІФ-У) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися на північному та південному флангах. Зокрема, за минулу добу там пройдено понад кілометр", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що ворог продовжує чинити потужний опір. Окупанти 318 разів били по українських позиціях зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили три авіанальоти. Загалом відбулося сім бойових зіткнень, під час яких 61 російського окупанта було знищено, 116 - поранено та п'ятьох - взято в полон.

Також було знищено дві ворожі БМП, БТР, бойову машину десанту, РСЗВ "Град", дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт", дві гармати, дві радіолокаційні станції, п'ять складів із боєприпасами та протитанковий комплекс.

За словами Череватого, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог шість разів намагався проводити наступальні дії, завдав 578 артилерійських ударів, здійснив 19 авіанальотів. Так, 35 окупантів знищено, 82 - поранено, двох - взято в полон. Українські воїни знищили БМП противника, мінометний розрахунок і п'ять БПЛА.