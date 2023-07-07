Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

Німеччина є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє їх передання, тому ФРН не відправлятиме цю зброю Україні, заявив у п'ятницю глава німецького Міноборони Борис Пісторіус.

"Німеччина підписалася під цією конвенцією, тож про такий варіант не йдеться", - наводять його слова західні ЗМІ.

"Що стосується інших країн, які не підписали Конвенцію, - Китаю, Росії, України та США, не мені коментувати їх дії", - додав міністр.

Напередодні заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена активно обговорює ідею постачання Україні касетних боєприпасів, але про якісь рішення повідомляти рано.

У свою чергу Associated Press стверджувало з посиланням на знайомі з перебігом обговорення джерела, що рішення про передання Києву таких боєприпасів уже ухвалено, і США офіційно оголосять про це в п'ятницю. За даними агентства, йтиметься про передання декількох тисяч таких боєприпасів у межах чергового пакета військової допомоги Україні.

У повідомленні зазначалося, що США надішлють Києву спеціальні касетні боєприпаси, у яких знижено ризик того, що вони не розриватимуться. Передбачається, що у такий спосіб ці снаряди становитимуть менше загрози мирним жителям.

Касетні боєприпаси вперше застосували під час Другої світової війни. Це клас зброї, що охоплює ракети, бомби, реактивні снаряди й артилерійські снаряди, які розриваються в повітрі та розкидають більш легкі бомби на великій площі.