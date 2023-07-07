Події

13:55 07.07.2023

Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

2 хв читати
Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

Німеччина є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє їх передання, тому ФРН не відправлятиме цю зброю Україні, заявив у п'ятницю глава німецького Міноборони Борис Пісторіус.

"Німеччина підписалася під цією конвенцією, тож про такий варіант не йдеться", - наводять його слова західні ЗМІ.

"Що стосується інших країн, які не підписали Конвенцію, - Китаю, Росії, України та США, не мені коментувати їх дії", - додав міністр.

Напередодні заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена активно обговорює ідею постачання Україні касетних боєприпасів, але про якісь рішення повідомляти рано.

У свою чергу Associated Press стверджувало з посиланням на знайомі з перебігом обговорення джерела, що рішення про передання Києву таких боєприпасів уже ухвалено, і США офіційно оголосять про це в п'ятницю. За даними агентства, йтиметься про передання декількох тисяч таких боєприпасів у межах чергового пакета військової допомоги Україні.

У повідомленні зазначалося, що США надішлють Києву спеціальні касетні боєприпаси, у яких знижено ризик того, що вони не розриватимуться. Передбачається, що у такий спосіб ці снаряди становитимуть менше загрози мирним жителям.

Касетні боєприпаси вперше застосували під час Другої світової війни. Це клас зброї, що охоплює ракети, бомби, реактивні снаряди й артилерійські снаряди, які розриваються в повітрі та розкидають більш легкі бомби на великій площі.

Теги: #німеччина #боєприпаси #пісторіус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 07.07.2023
Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

15:31 06.07.2023
Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

21:10 05.07.2023
У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

19:18 05.07.2023
Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

18:38 03.07.2023
В Україну найближчими тижнями прибудуть декілька десятків танків Leopard 1 від Німеччини та Данії - міністр оборони Пісторіус

В Україну найближчими тижнями прибудуть декілька десятків танків Leopard 1 від Німеччини та Данії - міністр оборони Пісторіус

07:47 02.07.2023
Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

13:09 30.06.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

07:55 30.06.2023
Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros і радар TRML-4D

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros і радар TRML-4D

03:30 30.06.2023
Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

07:12 29.06.2023
Міністри оборони США та Німеччини домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Міністри оборони США та Німеччини домовилися про подальшу військову допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг очікує, що на саміті союзники знову підтвердять: Україна буде членом НАТО

Зеленський розпочав візит до Словаччини

Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, доки там російські окупанти - Буданов

Сирський: На бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території

Україні необхідна нова стратегія розвитку ОПК, який має стати одним із драйверів економіки, - Резніков

ОСТАННЄ

У Києві записують на одноденні курси з підготовки до національного спротиву

Київський метрополітен отримав ще шість вагонів від Варшави

Столтенберг очікує, що на саміті союзники знову підтвердять: Україна буде членом НАТО

У Братиславі відбулася церемонія зустрічі Зеленського з президентом Словаччини

На Таврійському напрямку українські воїни "вклинилися" на достатню відстань в оборону ворога, щоб він розпочав перегрупування військ

Зеленський розпочав візит до Словаччини

Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, доки там російські окупанти - Буданов

Міноборони підготувало концепцію трансформації сектору оборони України - Резніков

Окрім Князєва, підозр суддям не висували, кворум для роботи Великої палати Верховного суду є - голова суду

Сирський: На бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА