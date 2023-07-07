КМІС: 70% опитаних українців вважають себе щасливими, попри війну

Попри війну, 70% опитаних українців вважають себе щасливими, і лише 16% так не вважають. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період із 26 травня до 5 червня 2023 року.

"У грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15%, навпаки, не вважали себе такими. На травень 2023 року, попри понад рік повномасштабної війни, показники лишаються практично такими ж самими. Зараз 70% українців вважають себе щасливими, не вважають себе щасливими – 16%", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками дослідження, розміщеному на офіційному сайті в п'ятницю.

Як зазначають соціологи, як і раніше, зберігається тенденція, що щасливішими є молодші та заможніші респонденти. "Також із Заходу до Сходу знижується частка тих, хто щасливий (хоча навіть серед респондентів, які до 24 лютого 2022 року жили на Сході, більшість вважають себе щасливими). Окремо варто звернути увагу, що серед ВПО менше людей вважають себе щасливими – 54% проти 72% серед не-ВПО", - йдеться в пресрелізі.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький, коментуючи дослідження, сказав, що "самооцінка щастя є одним із важливих суспільних індикаторів самопочуття населення і непрямим індикатором "міцності" на тлі складного воєнного періоду. Інші опитування КМІС показують ряд негативних наслідків для пересічних українців унаслідок російського вторгнення: 78% говорять про поранення або загибель принаймні когось з родичів чи друзів, 64% – про зниження доходів, 29% – про втрату роботи. Крім цього, 64% відзначають погіршення психічного здоров’я, 55% – фізичного здоров’я".

"Тому, - робить висновок соціолог, - принципово важливо, що показник щастя практично не змінився і в цілому, і серед окремих категорій населення. Українці, попри море труднощів і викликів сьогодення, знаходять способи адаптуватися до складної реальності та рухатися вперед".

КМІС проводив власне всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 984 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4%.