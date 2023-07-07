Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Палаті представників Нідерландів за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

"Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Це важливий крок у встановленні історичної правди. Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", - написав Кулеба у твіттері.